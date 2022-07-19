ВДНХ пригласила москвичей на образовательный марафон «PROМозг»

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В период с 22 июля по 2 августа на ВДНХ состоится образовательный марафон «PROМозг». Мероприятие приурочено к Всемирному дню мозга. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 19 июля.

Отмечается, что марафон пройдет в рамках культурно-просветительской программы «Знание. ВДНХ». Гостям выставки расскажут, как в разные времена менялось представление о человеческом мозге, о влиянии на него чтения и космических полетов.

Так, в период проведения мероприятия состоится цикл лекций. Ведущие спикеры расскажут о возможностях мозга, что известно о нем науке, почему обезьяна не сможет прочесть книгу и так далее, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что на эстраде «Солнечная» в Измайловском парке проведут бесплатную дискуссионную лекцию «Здоровая Москва», тема лекции — «Договариваемся с мозгом в современном мире. Как эффективно учиться, работать, развиваться?». Гостям расскажут о влиянии работы мозга на качество жизни, особенностях процесса обучения и восприятия мира с точки зрения медицины и физиологии.