Три человека скончались в результате ДТП в Башкортостане

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

В Башкирии столкнулись два легковых автомобиля на 196-м километре федеральной трассы Уфа — Оренбург. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По данным ведомства, в пять утра по местному времени произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Жертвами ДТП стали четыре человека, двое из которых — пенсионеры. Еще два человека госпитализированы.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Накануне в башкирском селе Бакалы нетрезвый водитель насмерть сбил четырех пешеходов. Глава ГИБДД по республике Владимир Севастьянов рассказал, что четыре девушки вышли из кафе и прошли от него всего 60 метров. В этот момент на скорости 110 километров в час в них въехал 23-летний местный житель.