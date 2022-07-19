Около 70 килограммов марихуаны изъяли у наркодилера в Подмосковье

Фото: Пресс-центр МВД России

Россия, Московская область, Реутов, Комсомольская улица Карта всех событий

В подмосковном Реутове полицейские задержали мужчину, подозреваемого в сбыте наркотических средств. Об этом во вторник, 19 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, полицейские в ходе планового дежурства остановили мужчину на Комсомольской улице для проверки. В его рюкзаке они обнаружили и изъяли восемь свертков с неустановленным веществом.

Волк рассказала, что в дальнейшем сотрудники МВД провели осмотр арендованной квартиры злоумышленника, где было найдено еще 189 свертков с похожим содержимым.

Позже проведенная экспертиза показала, что изъятое содержит в своем составе наркотическое средство — марихуану общей массой около 70 килограммов, а задержанный признался, что планировал сбыть наркотики.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Накануне в столице прошло задержание двух наркоторговцев. У них было обнаружено 12 свертков с наркотическим веществом — героином.