Ефимов: Малый и средний бизнес выкупил у города более 170 объектов недвижимости с начала года

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За шесть месяцев текущего года представители малого и среднего бизнеса по преимущественному праву выкупили более 170 объектов недвижимости, арендуемых у города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, общая площадь помещений превысила 35 тысяч квадратных метров, а сумма от их продажи составила 3,7 миллиарда рублей.

В свою очередь руководитель департамента городского имущества Максим Гаман назвал наиболее крупные объекты недвижимости, выкупленные бизнесменами у города. Среди них объекты на Большой Серпуховской улице, дом 16/15, строения 1, 2 и 5, — их общая площадь превышает две тысячи квадратных метров. Еще один выкупленный объект площадью около 1,7 тысячи квадратных метров находится на улице Автозаводской, дом 24. А на проспекте Маршала Жукова, дом 19, корпус 1, — объект площадью около 1,3 тысячи квадратных метров.

— Сейчас на завершающей стадии оформления находятся еще 14 договоров купли-продажи, — отметил Гаман.

В мае представители МСП выкупили у Москвы 22 нежилых помещения. Предприниматели приобрели коммерческую недвижимость без конкурса по рыночной цене, которую определили независимые оценщики. Общая площадь объектов составила 4,2 тысячи квадратных метров.