Мужчина похитил на свидании у женщины 93 тысячи рублей и сделал ставки на спорт

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Жительница России лишилась 93 тысяч рублей после свидания с мужчиной в московской гостинице. Об этом стало известно во вторник, 19 июля.

Так, 35-летняя россиянка познакомилась с мужчиной в гостинице «Славянка». Пара во время встречи распивала алкогольные напитки, а на утро после романтической встречи женщина обнаружила, что с ее банковских карт списали 93 тысячи рублей для оплаты спортивных ставок.

По данному факту полицейские начали проверку. Мошенник уже объявлен в розыск.

В начале июля мужчина, притворяясь девушкой, пришел на свидании и ограбил воздыхателя. Появившийся вместо девушки мужчина сообщил, что его возлюбленная ожидает в лесу их встречи. Злоумышленник проводил кавалера в лес, но девушки там не оказалось. Между мужчинами из-за произошедшего произошла драка, в ходе которой мошенник выкрал телефон потерпевшего.