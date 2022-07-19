Икону «Святая Троица» вернут в постоянную экспозицию Третьяковской галереи

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Россия, Москва, Лаврушинский переулок Карта всех событий

Икона «Святая Троица» Андрея Рублева вернулась в Государственную Третьяковскую галерею. Об этом сообщили в пресс-службе художественного музея во вторник, 19 июля.

Ранее икону привозили в Троице-Сергиеву лавру на празднование 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского.

— Икона «Святая Троица» преподобного Андрея Рублева вернулась в привычные и необходимые для нее условия хранения. Сейчас ее изучают реставраторы, видимых признаков ухудшения состояния этого важнейшего произведения древнерусского искусства не выявлено, — говорится в официальном Telegram-канале галереи.

После детального обследования эксперты решат, когда икону будет возможно вернуть на ее обычное место в экспозиции галереи в Лаврушинском переулке.

6 июля сообщалось, что картина художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» может вернуться в постоянную экспозицию Третьяковской галереи осенью 2022 года.

До этого картину «Мона Лиза», которая находится в постоянной экспозиции Лувра в Париже, измазали тортом. По данным СМИ, мужчина в парике и на инвалидном кресле подъехал к картине и попытался разбить защитное стекло. Затем злоумышленник кинул в сторону картины торт и лепестки роз.