Бирюков: Специалисты приступили к высадке многолетних цветов на городские клумбы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Манежная площадь Карта всех событий

Специалисты комплекса городского хозяйства столицы приступили к высадке многолетних цветов на городские клумбы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во вторник, 19 июля.

— Яркие цветочные композиции — визитная карточка столичных общественных пространств, парков и скверов. Красивые цветники традиционно украшают Манежную площадь, сквер у Большого театра, Новый Арбат и Кутузовский проспект, парк Победы на Поклонной горе, — сказал он.

Заммэра добавил, что всего будет высажено более 55 миллионов различных растений. Общая площадь клумб составит порядка 880 тысяч квадратных метров. Сами работы по высадке цветов производятся поэтапно.

Отмечается, что ассортимент и количество растений определяется на этапе проектирования клумб. При выборе цветов учитываются внешний вид, отношение к климату и так далее, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Накануне Петр Бирюков сообщил, что благоустройство Конюшковской улицы в ЦАО выполнили на 40 процентов. По его словам, специалисты на 65 процентов завершили устройство кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии, также ведется прокладка дополнительной водосточной сети.