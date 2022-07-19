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Гематолог рассказала, как распознать лейкоз у детей

Ирина Игнатенко
Общество
Гематолог рассказала, как распознать лейкоз у детей
Фото: depositphotos

Врач-гематолог Елена Мачнева рассказала, по каким симптомам можно заподозрить развитие лейкоза у ребенка.

По словам эксперта, проявления лейкоза многочисленны и не всегда специфичны. Кроме того, существует множество различных видов такой патологии, которые отличаются совершенно различными проявлениями, особенно в начале заболевания.

При этом врач отметила, что стоит обратить внимание на такие симптомы, как кровотечения, анемия (проявляется бледностью, слабостью, сердцебиением). Когда болезнь прогрессирует, лейкозными клетками могут поражаться все органы и ткани с нарушением функции. Например, могут появляться судороги и дыхательная недостаточность. Также может без причин повышаться температура, возникать слабость, передает aif.ru.

Диагноз «лейкемия» ставится на основании первичного исследования анализа крови. На ранних стадиях болезни в кроветворной системе происходят изменения, а также снижаются показатели гемоглобина. По каким еще признакам можно диагностировать заболевание, «Вечерняя Москва» узнала у врача-гематолога Светланы Бычковой.

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