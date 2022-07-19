Движение на нескольких улицах Москвы ограничат из-за строительных работ и велогонки

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Проектируемый проезд № 2305 Карта всех событий

В столице ограничат движение транспортных средств на нескольких улицах в связи с проведением строительных работ и велогонки. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 19 июля.

Так, схема движения изменится недалеко от станции метро «Нагорная» — на пересечении Проектируемого проезда 3735 и Электролитного проезда. С 21 июля по 21 сентября на участке будут проводиться работы по строительству инженерных сетей. По этой же причине с 22 июля по 30 октября будут введены ограничения на передвижение по Таможенному проезду.

Кроме того, с 22 июля по 15 октября на некоторых участках Авиамоторной улицы тоже будет ограничено движение из-за планируемых строительных работ, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

23 июля в городе пройдет велогонка La Strada, в этот день будут перекрыты несколько улиц в центре и на западе столицы. Это коснется улиц Нижние Мневники и Крылатской, а также Пресненской и Краснопресненской набережных.

С 16 июля движение транспорта в Конаковском проезде будет ограничено в связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей на участке.