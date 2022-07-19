Садовод назвала действенное средство для защиты роз от вредителей
Научный сотрудник Центрального ботанического сада Белоруссии Ольга Дуброва рассказала об эффективном средстве, которое защитит розы от вредителей.
Она отметила, что есть несколько вариантов защиты растений. Первый — биологический, когда садовод использует природные методы.
Можно использовать божьих коровок или златокрылку, которые поедают колонии тли и других вредителей. Также эффективно использовать зеленое мыло или масло ним: их разбавляют с водой и опрыскивают листы растений.
— Еще одно копеечное средство — сода пищевая. Растворяем столовую ложку соды в четырех литрах воды, добавляем туда хозяйственное мыло и опрыскиваем растение, — рассказала эксперт в новом выпуске на YouTube-канале Procvetok.
Кроме этого, петрушка, укроп, фенхель и клевер в цветущем состоянии способны привлекать вредителей, и именно на них можно «отвлекать» внимание от роз. Участок нужно содержать в чистоте, чтобы болезни и вредители не могли активно распространяться.
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