Садовод назвала действенное средство для защиты роз от вредителей

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Научный сотрудник Центрального ботанического сада Белоруссии Ольга Дуброва рассказала об эффективном средстве, которое защитит розы от вредителей.

Она отметила, что есть несколько вариантов защиты растений. Первый — биологический, когда садовод использует природные методы.

Можно использовать божьих коровок или златокрылку, которые поедают колонии тли и других вредителей. Также эффективно использовать зеленое мыло или масло ним: их разбавляют с водой и опрыскивают листы растений.

— Еще одно копеечное средство — сода пищевая. Растворяем столовую ложку соды в четырех литрах воды, добавляем туда хозяйственное мыло и опрыскиваем растение, — рассказала эксперт в новом выпуске на YouTube-канале Procvetok.

Кроме этого, петрушка, укроп, фенхель и клевер в цветущем состоянии способны привлекать вредителей, и именно на них можно «отвлекать» внимание от роз. Участок нужно содержать в чистоте, чтобы болезни и вредители не могли активно распространяться.

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