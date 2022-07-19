Московские школьники смогут ознакомиться с профессиями будущего

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московские школьники смогут ознакомиться с перспективными профессиями и современными технологиями в рамках проекта «Город открытий». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 19 июля.

В «Городе открытий» подростки узнают о разных сферах деятельности, в числе которых энергетика, цифровые технологии и телекоммуникации, транспорт и космос, экология, креативные индустрии, биотехнологии и медицина.

На первом этапе обучения для ребят проведут несколько интерактивных занятий, направленных на развитие так называемых мягких навыков — soft skills. Затем они отправятся в пятидневную поездку по городу в сопровождении организаторов проекта и примут участие в общей деловой игре.

— Они посещают крупнейшие профильные организации, производства, вузы, технопарки и культурные объекты Москвы. Полученные знания и опыт помогут им увидеть, как выбранные профессиональные направления преломляются в различных отраслях. Но главное, что получают подростки в «Городе открытий», — это навыки самостоятельного исследования ресурсов, поиска и анализа информации для решения стоящих перед ними задач, — рассказала заместитель генерального директора по региональному взаимодействию АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» Мария Киселева.

Затем участников ждут фотосессия и обсуждение полученных впечатлений и знаний, в ходе которого ребята рассуждают, как возможно применить новые навыки в своих родных городах. Эти рассуждения помогут им после возвращения домой во время финального этапа программы: им нужно создать совместный проект, посвященный развитию собственного города.

В проекте участвует более 100 предприятий, институтов, музеев и технопарков, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, подростки могут принять участие в городском проекте «PROгероев», который помогает познакомиться с героическими профессиями. Программу реализуют специализированный центр занятости «Моя карьера» и столичные семейные центры. Подробнее — в материале «ВМ».