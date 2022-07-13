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Подростки из столичных семейных центров приобретают профессиональные навыки в проекте «PROгероев»

Павел Гриднев
Общество
Подростки из столичных семейных центров приобретают профессиональные навыки в проекте «PROгероев»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Для столичных родителей актуален вопрос о том, как организовать занятость детей летом. С таким запросом в московские семейные центры обратились более двух тысяч человек. Одна из возможностей для подростков — городской проект «PROгероев», помогающий познакомиться с героическими профессиями. Программу реализуют специализированный центр занятости «Моя карьера» и столичные семейные центры. Подробнее об участии ребят в проекте рассказывает специалист семейного центра «Горизонт» Жанна Ульянова.

В семейный центр обратилась Мария, мама 15-летней Екатерины. Женщину интересовал вопрос, как организовать занятость подростка летом.

— Большую часть каникул Катя проведет в городе. Ее друзья разъехались к своим бабушкам и дедушкам. Я хотела бы, чтобы дочь с пользой провела лето, — говорит Мария.

Специалист предложил девочке принять участие в проекте «PROгероев». Екатерина с удовольствием согласилась. Из представленных направлений она выбрала «Авиацию», так как давно интересовалась этой темой и хотела узнать детали работы. Подросток уже успела познакомиться с профессиями авиаконструктора, летчика и авиадиспетчера. Екатерина узнала, как устроен самолет, как влияет погода на взлет и посадку транспорта. После теоретического курса девочка отработала практические навыки на авиасимуляторе.

Стать участниками проекта «PROгероев» могут подростки от 14 до 17 лет. В рамках проекта у ребят есть возможность провести лето с пользой для себя и своего будущего. Они приобретают предпрофессиональные навыки и знакомятся с героическими профессиями, выбрав для себя одно из направлений: «Автоспорт», «Спасатель» и «Авиация». Программа помогает ребятам определиться с выбором специальности.

— В этом году команду героев пополнили еще 500 столичных подростков. Юноши и девушки узнают много нового и интересного, знакомятся с представителями героических и экстремальных специальностей — настоящими профессионалами своего дела. Уверен, что полученные знания и практический опыт помогут ребятам стать более ответственными, научиться планировать свое время, ставить цели и идти к их достижению, — рассказал руководитель проекта «PROгероев» Роман Баранников.

В 2022 году в проекте представлены следующие направления:

  • «Спасатели»

Действующие сотрудники спасательных подразделений учат детей оказывать первую помощь, тушить пожары и спасать из воды пострадавших. Ребята знакомятся с пожарно-спасательными станциями, современными системами и средствами предотвращения пожаров, современным оборудованием спасателей.

  • «Автоспорт»

Подростки узнают, об устройстве автомобиля, актуальных профессиях в мире автоспорта, правилах безопасности на дорогах. Также специалисты поделятся с детьми историей возникновения автоспорта.

  • «Авиация»

Ребята познакомятся с такими профессиями, как авиадиспетчер, летчик, авиаконструктор. Преподаватели расскажут об истории развития авиации, конструкции самолета и двигателя, самолетовождении и авиационной метеорологии. Полученные навыки ребята смогут отработать на авиасимуляторах под руководством инструкторов.

  • Получение практического опыта

Участие в проекте позволяет подросткам получить практический опыт, приобрести профессиональные навыки. Дети получают возможность попробовать себя в разных специальностях, применить свои навыки на практике. Они тренируются на авто- и авиасимуляторах, где учатся управлять транспортом, строить маршруты по карте. На манекене подростки отрабатывают оказание первой медицинской помощи. Также они учатся пользоваться огнетушителем.

Ребята могут познакомиться и напрямую пообщаться со специалистами, посетить профильные учреждения и организации. Лично посмотреть, как устроены рабочие места, хранится техника и реагируют сотрудники на вызовы.

Подростки примут участие в тренингах, направленных на развитие коммуникативных и универсальных навыков. Ребята смогут научиться определять цели, брать на себя ответственность, правильно распределять время, управлять своими эмоциями и работать в команде.

— Проект насыщен идеями для развития профессиональных навыков у подростков, которые пригодятся им в будущем. С каждым годом увеличивается количество профильных направлений. Наставники отбираются среди специалистов и выпускников университетов, — рассказала Жанна Ульянова.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 25 городских организаций помощи родителям с детьми: 22 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево». Подробную информацию об услугах центра можно узнать на портале «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся и проконсультируют в течение одного рабочего дня.

В центре «Моя карьера» все услуги оказываются бесплатно. Получить консультацию карьерного эксперта можно по предварительной записи в личном кабинете на сайте www.mos.ru. Тренинги и групповые консультации проводятся в очном и дистанционном формате. Ознакомиться с инструкцией по получению государственной услуги по сопровождаемому трудоустройству онлайн можно по ссылке.

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