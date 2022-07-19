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Врач назвала самый полезный летний овощ

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач назвала самый полезный летний овощ
Фото: Валентин Звегинцев / Вечерняя Москва

Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Минздрава МО Светлана Малиновская назвала летний продукт, который является настоящим кладезем пользы для организма.

— Самый полезный продукт лета, который доступен каждому, — малосольные огурцы. Они содержат массу микроэлементов и витаминов: кальций, медь, хлор и многое другие. И потом — это просто вкусно, — отметила она в комментарии Общественной Службе Новостей.

При этом огурцы должны быть выращены в регионе проживания человека. В день можно съедать три–пять малосольных огурцов, ведь данный овощ отлично сочетается с любыми блюдами.

Она также добавила, что употребление малосольных огурцов обеспечит хорошую перистальтику и работу кишечника, при этом важно хорошо пережевывать овощ. Из малосольных огурцов также можно сделать смузи с добавлением чеснока и зелени.

До этого врач — терапевт-диетолог Елена Тихомирова отметила, что огурцы можно есть на ночь без вреда для фигуры. Перед сном без ущерба для фигуры можно съесть 200–300 граммов огурцов, добавила специалист.

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