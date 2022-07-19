ФАС признала Apple нарушившей антимонопольное законодательство

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России приняла решение признать компанию Apple нарушившей антимонопольное законодательство в связи с запретом разработчикам приложений сообщать клиентам о возможности оплаты покупок вне AppStore. Об этом во вторник, 19 июня, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

— Компания злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. <…> Выяснилось, что пункт 3.1 руководства по рассмотрению AppStore запрещает разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами AppStore, а также использовать альтернативные способы оплаты, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, американская компания требует от разработчиков приложений удаления всех сторонних ссылок на внешние сайты, которые могут изменять функционал приложения. В ином случае Apple не допускает приложения в AppStore. Точная сумма штрафа будет выявлена в дальнейшем, сообщает ТАСС.

Также стало известно о введение штрафных санкций в отношении американской компании за нарушения в области персональных данных. Так, Apple оштрафовали на два миллиона рублей.