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Производственно-логистический комплекс построят в Новой Москве

Елена Самойлова
Город
Производственно-логистический комплекс построят в Новой Москве
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, поселение Марушкинское, деревня Давыдково Карта всех событий

Производственно-логистический комплекс построят около деревни Давыдково в поселении Марушкинском. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры во вторник, 19 июля.

— В колористическом решении фасадов приняты три основных цвета: дынно-желтый, сигнальный черный и белый. Основным элементом главного фасада является выступающая на 900 миллиметров от плоскости стены ризолитная часть второго и третьего этажей с большим витражным окном. Отделка предусмотрена из сэндвич-панелей, — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Уточняется, что проект уже согласован, а общая площадь шести зданий составит 111 тысяч квадратных метров. По словам Кузнецова, желтый цвет является основным как самый спокойный и положительно влияющий на эмоциональное состояние человека.

Черный используется на нижнем уровне, что позволяет визуально «оторвать» объект от земли и убрать излишнюю массивность зданий. А белый цвет, как подчеркивается, придает объем зданиям.

Внутри зданий предусмотрены помещения логистического комплекса и административно-бытовая зона. Кроме того, на участке будет организована стоянка для грузовых и легковых автомобилей.

15 июля сообщалось, что на территории МАРХИ планируется построить два новых учебных корпуса. Работы планируется начать в глубине территории учебного заведения со стороны здания Московского дома художника и доходного дома Третьяковых.

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