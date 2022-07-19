Международный общественный форум сохранения исторической памяти состоится 20 июля в Москве

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В штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии 20 июля состоится XXI Международный общественный форум сохранения исторической памяти, посвященный 80-летию начала Сталинградской битвы. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы.

— На улицах Сталинграда с гитлеровцами сражались представители всех народов советской страны, и победа в Сталинградской битве способствовала дальнейшему единению общества в Советском Союзе, — говорится в сообщении.

Отмечается, что целью форума служит привлечение внимания к вопросам сохранения исторической памяти народов, поддержка движения против размывания ценностных и смысловых аспектов истории, а также фальсификации итогов Второй мировой и Великой Отечественной войн. Планируется, что во время мероприятия будет начат процесс создания Ассоциации потомков-участников Сталинградской битвы.

Главархив Москвы выпустил два сборника «Без срока давности», основанных на рассекреченных документах УФСБ России по Москве и Московской области, в связи с 80-летием с начала Сталинградской битвы.

Так, в сборнике можно увидеть документы и фотографии, которые рассказывают о преступлениях нацизма и направлены на разоблачение политики гитлеровских захватчиков в отношении мирного населения. Также москвичи могут прочитать в сборнике рассказы школьников Солнечногорского района, ставших очевидцами оккупации.