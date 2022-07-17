Главархив опубликовал сборники «Без срока давности» к 80-летию с начала Сталинградской битвы

Фото: Главархив Москвы

Главархив Москвы выпустил два сборника «Без срока давности», основанных на рассекреченных документах УФСБ России по Москве и Московской области, в связи с 80-летием с начала Сталинградской битвы.

— Террор по отношению к мирному населению захваченных сел и городов представлял собой не отдельные случаи недисциплинированности военных частей, а определенную заранее предусмотренную и поощряемую германским правительством и военным командованием систему, — сказал глава ведомства Ярослав Онопенко.

Так, в сборнике можно увидеть документы и фотографии, которые рассказывают о преступлениях нацизма и направлены на разоблачение политики гитлеровских захватчиков в отношении мирного населения. Также москвичи могут прочитать в сборнике рассказы школьников Солнечногорского района, ставших очевидцами оккупации.

Кроме того, Главархив опубликовал книгу-фоторепортаж мастера документальной военной съемки Сергея Струнникова. Познакомиться со сборниками и книгой можно будет в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории».

15 июля президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия победы в Сталинградской битве. В ходе подготовки к данному событию российскому правительству необходимо утвердить состав оргкомитета и разработать совместно с российским организационным комитетом «Победа» план основных мероприятий.