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В новый санкционный список ЕС могут войти поддерживающие РФ украинские политики

Георгий Соланович
В мире
В новый санкционный список ЕС могут войти поддерживающие РФ украинские политики
Фото: Depositphotos

В новый санкционный список Евросоюза могут попасть 47 физических и восемь юридических лиц, в том числе украинские командующие и политики, перешедшие на сторону России. Об этом сообщило издание EUobserver во вторник, 19 июля.

Кроме того, в санкционный список ЕС могут быть включены мотоклуб «Ночные волки» и его президент Александр Залдастанов, а также актеры Сергей Безруков и Владимир Машков.

В издании отметили, что под рестрикции попадут и родственники олигархов, уже находящихся под санкциями.

— Список включает Сергея Собянина, мэра Москвы, и российского магната (главу Ростеха Сергея Чемезова), — заявили в EUobserver.

Помимо этого, под санкции попадут судоходные и оружейные компании из России, молодежное движение «Юнармия», фонд «Русский мир» и Сбербанк, чья деятельность в еврозоне будет ограничена, передает РИА Новости.

До этого немецкий журналист Эрик Бонзе заявил, что антироссийские санкции и провальная внутренняя политика европейских стран привели к тому, что ЕС идет к «мегакризису» с непредвиденными последствиями.

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