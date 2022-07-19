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Московского пенсионера обманули на сайте знакомств

Араз Салехов
Происшествия
Московского пенсионера обманули на сайте знакомств
Фото: Pexels

Пожилой москвич стал жертвой фейкового сайта для знакомства. Об этом стало известно во вторник, 19 июля.

70-летний мужчина пытался найти спутницу для романтических вечеров. После регистрации на сайте знакомств ему пришло необычное предложение — стать «эскорт-мужчиной». Пенсионера это заинтересовало и он заполнил соответствующую анкету.

Через несколько часов пожилому москвичу пришел «первый заказ» от незнакомки. Она была готова заплатить за ночь с пенсионером 16 тысяч рублей.

В этот же момент от пожилого мужчины потребовали комиссию за заказ в размере трех тысяч рублей. Пенсионер не задумываясь перевел деньги на незнакомую карту и принялся ждать. Однако потенциальная спутница так и не появилась и перестала выходить на связь, сообщает Telegram-канал SHOT.

Следственный комитет по Ленинградской области передал в суд уголовное дело о педофилии. Так, в течение шести лет супружеская пара насиловала собственную дочь и снимала с ней порно.

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