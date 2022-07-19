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МИД Китая назвал неприемлемыми угрозы США за помощь России

Георгий Соланович
В мире
МИД Китая назвал неприемлемыми угрозы США за помощь России
Фото: depositphotos

Угрозы Соединенных Штатов, поступающие в отношении КНР по поводу помощи России в обходе санкций, неприемлемы. Об этом сообщил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь во вторник, 19 июля.

— По украинскому вопросу КНР неизменно занимает объективную и справедливую позицию. Мы решительно против того, чтобы кто бы то ни было заявлял о своих беспочвенных подозрениях в адрес китайской стороны и к тому же демонстративно угрожал Китаю. Наша страна всегда выступает против односторонних санкций, пренебрегающих нормами международного права, — заявил Лицзянь.

Он подчеркнул, что инициаторами конфликта на Украине являются именно США. В этом ключе дипломат посоветовал Вашингтону «занять ответственную позицию» и способствовать инициации мирных переговоров, передают «Известия».

До этого пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что США «взыщут» с Китая «высокую цену», если он начнет поставлять в Россию вооружение или поможет ей обойти санкции. Он добавил, что США в настоящее время никакой посреднической деятельности не наблюдают, однако продолжат пристально следить за соблюдением санкционного режима.

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