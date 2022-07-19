Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Наркоторговца с пистолетом задержали на юге Москвы

Араз Салехов
Происшествия
Наркоторговца с пистолетом задержали на юге Москвы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Шипиловский проезд Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в столичном районе Орехово-Борисово Северное. Об этом во вторник, 19 июля, сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, правоохранители во время патрулирования остановили в Шипиловском проезде молодого человека, у которого заметили кобуру. В ходе досмотра они обнаружили в нем предмет, похожий на пистолет. По словам задержанного, он является пневматическим. Также полицейские нашли в кармане куртки два свертка с неизвестным веществом. Проведенное исследование изъятого материала показало, что в нем содержится наркотическое средство — героин, общей массой более 200 грамм.

Наркоторговца с пистолетом задержали на юге Москвы Фото: Пресс-служба УВД по ЮАО

По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Накануне в столице задержали двух мужчин на улице Каховке, подозреваемых в обороте наркотических средства. У них обнаружили героин массой 11,6 грамма.

Оружие Москва МВД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте