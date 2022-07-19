Наркоторговца с пистолетом задержали на юге Москвы

Фото: moscow-live

Россия, Москва, Шипиловский проезд Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в столичном районе Орехово-Борисово Северное. Об этом во вторник, 19 июля, сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, правоохранители во время патрулирования остановили в Шипиловском проезде молодого человека, у которого заметили кобуру. В ходе досмотра они обнаружили в нем предмет, похожий на пистолет. По словам задержанного, он является пневматическим. Также полицейские нашли в кармане куртки два свертка с неизвестным веществом. Проведенное исследование изъятого материала показало, что в нем содержится наркотическое средство — героин, общей массой более 200 грамм.

Фото: Пресс-служба УВД по ЮАО

По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Накануне в столице задержали двух мужчин на улице Каховке, подозреваемых в обороте наркотических средства. У них обнаружили героин массой 11,6 грамма.