Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Российские ПВО сбили пять из шести выпущенных по Херсону ракет

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российские ПВО сбили пять из шести выпущенных по Херсону ракет
Фото: Минобороны РФ

ВС Украины выпустили шесть ракет по Херсону, российским ПВО удалось сбить пять боеголовок. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области во вторник, 19 июля.

— Было выпущено шесть ракет. Пять ракет сбили, одна упала в районе Антоновского моста, — говорится в сообщении.

Замглавы региональной ВГА Кирилл Стремоусов уточнил, что огонь велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По его словам, одна из ракет попала в Антоновский мост. Строение продолжает функционировать, пострадавших нет, передает РИА Новости.

19 июля Стремоусов заявил, что практически все диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВС Украины в Херсонской области уничтожены, а их пособники находятся в тюрьмах. До этого он сообщил, что правительству Украины стоит забыть о регионе как о своей территории и оставить фантазии насчет ее возвращения. По его словам, регион продолжает готовиться к референдуму по вхождению в состав РФ, а тысячи жителей области уже получили российские паспорта.

Украина ПВО Армия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте