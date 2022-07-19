Российские ПВО сбили пять из шести выпущенных по Херсону ракет

Фото: Минобороны РФ

ВС Украины выпустили шесть ракет по Херсону, российским ПВО удалось сбить пять боеголовок. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области во вторник, 19 июля.

— Было выпущено шесть ракет. Пять ракет сбили, одна упала в районе Антоновского моста, — говорится в сообщении.

Замглавы региональной ВГА Кирилл Стремоусов уточнил, что огонь велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По его словам, одна из ракет попала в Антоновский мост. Строение продолжает функционировать, пострадавших нет, передает РИА Новости.

19 июля Стремоусов заявил, что практически все диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВС Украины в Херсонской области уничтожены, а их пособники находятся в тюрьмах. До этого он сообщил, что правительству Украины стоит забыть о регионе как о своей территории и оставить фантазии насчет ее возвращения. По его словам, регион продолжает готовиться к референдуму по вхождению в состав РФ, а тысячи жителей области уже получили российские паспорта.