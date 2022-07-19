Эксперты рассказали, как вернуть отправленные не тому адресату деньги

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Эксперты Роскачества напомнили, что, если потратить переведенные по ошибке деньги, это может грозить ответственностью. Эксперты органа рассказали, как вернуть средства, отправленные не тому адресату.

— Ответственность за перевод и правильность указания реквизитов лежит на отправителе. Поэтому в самом факте получения чужих денег, естественно, вины получателя нет. Однако, если он потратит эти деньги, его можно будет привлечь к ответственности за незаконное присвоение чужих средств, — рассказал начальник отдела по защите прав потребителей Роскачества Сергей Солодкий.

В случае перевода с помощью мобильного приложения следует связаться с получателем и объяснить ситуацию. Если начисление средств производилось по номеру карты, то можно отправить один рубль по тем же реквизитам и написать сообщение с объяснением.

При отправлении денег через сотрудника банка операция проходит дольше. За это время можно связаться с банком, объяснить ситуацию и совершить отмену транзакции. Если перевод осуществлялся по неправильным реквизитам, то деньги вернутся автоматически.

Если получатель отказался возвращать деньги, то необходимо обратиться в суд. В этом случае нужно доказать, что перевод произошел по ошибке. Например, можно предоставить выписку прошлых начислений, детализацию звонков у сотового оператора, которые подтвердят, что ранее контактов с получателем не было, отметили на портале Роскачества.

8 июля сообщалось, что в Госдуму в пятницу, 8 июля, внесли законопроект, согласно которому за переводы одного физлица денежных средств в размере до 1,4 миллиона рублей ежемесячно между своими счетами в разных банках комиссия взиматься не будет. Авторами инициативы выступили глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев.