Эксперты рассказали, как вернуть отправленные не тому адресату деньги
Эксперты Роскачества напомнили, что, если потратить переведенные по ошибке деньги, это может грозить ответственностью. Эксперты органа рассказали, как вернуть средства, отправленные не тому адресату.
— Ответственность за перевод и правильность указания реквизитов лежит на отправителе. Поэтому в самом факте получения чужих денег, естественно, вины получателя нет. Однако, если он потратит эти деньги, его можно будет привлечь к ответственности за незаконное присвоение чужих средств, — рассказал начальник отдела по защите прав потребителей Роскачества Сергей Солодкий.
В случае перевода с помощью мобильного приложения следует связаться с получателем и объяснить ситуацию. Если начисление средств производилось по номеру карты, то можно отправить один рубль по тем же реквизитам и написать сообщение с объяснением.
При отправлении денег через сотрудника банка операция проходит дольше. За это время можно связаться с банком, объяснить ситуацию и совершить отмену транзакции. Если перевод осуществлялся по неправильным реквизитам, то деньги вернутся автоматически.
Если получатель отказался возвращать деньги, то необходимо обратиться в суд. В этом случае нужно доказать, что перевод произошел по ошибке. Например, можно предоставить выписку прошлых начислений, детализацию звонков у сотового оператора, которые подтвердят, что ранее контактов с получателем не было, отметили на портале Роскачества.
8 июля сообщалось, что в Госдуму в пятницу, 8 июля, внесли законопроект, согласно которому за переводы одного физлица денежных средств в размере до 1,4 миллиона рублей ежемесячно между своими счетами в разных банках комиссия взиматься не будет. Авторами инициативы выступили глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев.