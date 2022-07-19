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Временный мост и турникетные павильоны открыли на станции Железнодорожная МЖД

Елена Самойлова
Город
Временный мост и турникетные павильоны открыли на станции Железнодорожная МЖД
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Временный мост и турникетные павильоны открылись на станции Железнодорожная Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе магистрали.

В ходе реконструкции на станции Железнодорожная построят транспортно-пересадочный узел с новыми платформами и мостом-конкорсом с лифтами и эскалаторами. На этот период установлена временная пассажирская инфраструктура, которая позволит продолжать пользоваться станцией.

— В настоящее время начались работы по демонтажу первой и второй платформ. Для прохода на действующие третью и четвертую платформы возведен временный мост из металлических конструкций с навесом от осадков и пандусами для маломобильных пассажиров. Турникетные павильоны установлены с обеих сторон железной дороги — с Советской и Лесопарковой улиц. Они оборудованы кассами и навигацией, — цитирует сообщение МЖД агентство городских новостей «Москва».

Одновременно ведется строительство нового остановочного пункта «Ольгино» между станциями Кучино и Железнодорожная. На сегодняшний день построено 90 метров постоянной платформы, начались фундаментные работы по возведению вестибюля. На период реконструкции Железнодорожной часть пассажиропотока переведена в Ольгино — там организована пересадка на общественный транспорт.

До этого глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что станция Кутузовская будущего МЦД-4, которая сейчас строится в Дорогомиловском районе, завершит создание одного из самых удобных транспортно-пересадочных узлов Москвы и объединит четыре вида транспорта: МЦК, Филевскую линию метро, будущий МЦД-4 и наземный транспорт.

Реконструкция Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) МЖД
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