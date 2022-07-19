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Новый ТПУ «Кутузовская» объединит МЦД-4, МЦК, метро и наземный транспорт

Елена Самойлова
Город
Новый ТПУ «Кутузовская» объединит МЦД-4, МЦК, метро и наземный транспорт
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Россия, Москва, улица Кульнева Карта всех событий

Станция Кутузовская будущего МЦД-4, которая сейчас строится в Дорогомиловском районе, завершит создание одного из самых удобных транспортно-пересадочных узлов Москвы. Об этом сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов во вторник, 19 июля.

По его словам, в новом транспортном узле будет создано единое комфортное пространство с современной инфраструктурой и множеством вариантов пересадок между разными видами транспорта, так как ТПУ объединит четыре вида транспорта: МЦК, Филевскую линию метро, будущий МЦД-4 и наземный транспорт.

Кроме того, появится пешеходная связь с улицей Кульнева — пассажирам больше не придется делать большой крюк вдоль Кутузовского проспекта и переходить дорогу по подземному переходу.

— В некоторые здания можно будет попасть, не выходя на улицу, — полная интеграция транспортного каркаса в городскую застройку. Тысячи сотрудников близлежащих офисов будут пользоваться суперкомфортным переходом, — рассказал Ликсутов.

Он добавил, что к 2025 году пассажиропоток станции составит около 16 тысяч человек, а к 2030 году может увеличиться до 25 тысяч пассажиров в сутки.

Сотрудники РЖД уже провели геологические обследования, сетевые и подготовительные работы, а также приступили к работам по интеграции будущего диаметра и метро, отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что в составе ТПУ «Владыкино» возведут многофункциональный комплекс.

Максим Ликсутов Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) Метро
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