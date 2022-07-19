Названы модели платьев, которые помогут скрыть недостатки фигуры

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Правильно подобранная одежда помогает скорректировать недостатки фигуры. Это стоит учитывать при выборе платья.

Если у женщины полные руки, то лучше отказаться от платьев с короткими и прозрачными рукавами. Такие модели, наоборот, будут привлекать внимание к недостаткам. Лучше отдать предпочтение вариантам платьев с рукавами из более плотной ткани, которая держит форму, предает издание «Профиль».

Спрятать некрасивые колени можно под платьем длины макси, при этом такой фасон будет выглядеть стильно и эффектно.

Женщинам с лишним весом стоит обратить внимание на платья-халаты и фасоны baby-doll. Благодаря завышенной талии и поясу можно скрыть живот, а также визуально скорректировать объемы бедер.

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