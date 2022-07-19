Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 300 тысяч «квадратов» недвижимости ввели в эксплуатацию в ЦАО Москвы с начала года

Александр Афонин
Город
Более 300 тысяч «квадратов» недвижимости ввели в эксплуатацию в ЦАО Москвы с начала года
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Центральный административный округ Карта всех событий

С начала этого года на территории Центрального административного округа города было введено в эксплуатацию 314,3 тысячи квадратных метров недвижимости. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе Комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

— На территории Центрального административного округа за первое полугодие 2022 года введено в эксплуатацию 26 объектов капитального строительства общей площадью 314,3 тысячи квадратных метров, — говорится в сообщении.

Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что среди введенных объектов расположились Международный центр самбо и центр бокса на территории спортивного комплекса «Лужники», а также два объекта в Московском зоопарке. Кроме того, около 205 тысяч «квадратов» — жилые объекты, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого руководитель столичного департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сообщил, что с начала этого года на территории ТиНАО ввели в эксплуатацию почти 170 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости. К концу июля планируется ввести в эксплуатацию еще 131,4 тысячи квадратных метров недвижимости.

Строительство Москва Центральный административный округ (ЦАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте