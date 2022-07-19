Более 300 тысяч «квадратов» недвижимости ввели в эксплуатацию в ЦАО Москвы с начала года

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ Карта всех событий

С начала этого года на территории Центрального административного округа города было введено в эксплуатацию 314,3 тысячи квадратных метров недвижимости. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе Комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

— На территории Центрального административного округа за первое полугодие 2022 года введено в эксплуатацию 26 объектов капитального строительства общей площадью 314,3 тысячи квадратных метров, — говорится в сообщении.

Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что среди введенных объектов расположились Международный центр самбо и центр бокса на территории спортивного комплекса «Лужники», а также два объекта в Московском зоопарке. Кроме того, около 205 тысяч «квадратов» — жилые объекты, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого руководитель столичного департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сообщил, что с начала этого года на территории ТиНАО ввели в эксплуатацию почти 170 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости. К концу июля планируется ввести в эксплуатацию еще 131,4 тысячи квадратных метров недвижимости.