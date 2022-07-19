Почти 170 тысяч «квадратов» нежилой недвижимости ввели в ТиНАО с начала года

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С начала этого года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов ввели в эксплуатацию почти 170 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости. Об этом во вторник, 19 июля, сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Глава департамента добавил, что к концу июля планируется ввести в эксплуатацию еще 131,4 тысячи квадратных метров недвижимости. По его словам, она позволит увеличить прирост новых рабочих мест в Новой Москве. На данный момент в ТиНАО создано почти 200 тысяч мест приложения труда, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов сообщил, что более 51 тысячи зданий получили официальные московские адреса в рамках массовой инвентаризации объектов недвижимости в ТиНАО. Кроме того, в Новой Москве были выявлены улицы с отсутствующим наименованием, которые также получили название.

6 июля Владимир Жидкин сообщил, что ожидаемый объем инвестиций в развитие ТиНАО к 2030 году достигнет около шести триллионов рублей. Рубеж инвестиций на сумму в три триллиона рублей был пройден в 2022 году.