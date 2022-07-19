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«Любовь и голуби» признали самым сложным советским фильмом для иностранцев

Георгий Соланович
Общество
«Любовь и голуби» признали самым сложным советским фильмом для иностранцев
Фото: «Любовь и голуби», 1984 год

Кинокартина Владимира Меньшова 1984 года «Любовь и голуби» признана самым сложным советским фильмом для иностранцев. По словам испанского блогера Нурии, «мозг не может обработать» интонацию актеров.

Нурия отметила, что основная сложность фильма заключается именно в особенном говоре героев — он звучит иначе, чем обычная русская речь.

— Очень трудно понимать этот русский. Я знаю, что это очень простой разговор, но такую чисто русскую интонацию мой каталанский мозг не может обработать. Каждое слово как будто поют, — цитирует Нурию РИА ФАН.

16 июля сообщалось, что трагикомедия Георгия Данелии «Кин-дза-дза!» заняла первое место в рейтинге советских фантастических фильмов в России. Второе место в «Абсолютном топе» занял «Солярис» Андрея Тарковского, третье место — экранизация романа Булгакова «Собачье сердце» Владимира Бортко. В первую пятерку также вошла другая работа Тарковского — «Сталкер», а также «Гостья из будущего» Павла Арсенова.

В десятку лучших советских кино в жанре фантастики попали «Приключения Электроника» Константина Бромберга, «Письма мертвого человека» Константина Лопушанского, «Через тернии к звездам» и «Москва — Кассиопея» Ричарда Викторова и «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая.

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