Вильфанд пообещал москвичам теплую погоду до плюс 29 градусов в выходные

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В предстоящие выходные в Московский регион вернется теплая погода, а столбики термометров покажут 29 градусов тепла. Об этом во вторник, 19 июля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Уже в пятницу температура повысится и будет стремиться к 25-градусной отметке, в субботу и воскресенье прогнозируется плюс 25–27 градусов, а по области в субботу даже до плюс 29 градусов, — сказал он.

Синоптик отметил, что в среду и четверг, 20 и 21 июля, сохранится прохладная и дождливая погода. Температура воздуха поднимется максимум до отметки в 21 градус тепла, что ниже средних значений. Кроме того, в середине недели ожидается облачная погода, местами пройдут дожди. В четверг ветер усилится до 15 метров в секунду, передает агентство городских новостей «Москва».

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил «Вечерней Москве», что текущая неделя в столичном регионе будет преимущественно облачной и дождливой с температурными показателями ниже климатической нормы. Метеоролог подчеркнул, что в выходные вернется летняя погода.