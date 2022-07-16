Какой будет погода в Москве на следующей неделе

Фото: «Вечерняя Москва»

Предстоящая неделя в столичном регионе будет преимущественно облачной и дождливой с температурными показателями ниже климатической нормы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ближайшие пять дней в Москве будут достаточно прохладными и с высокой вероятностью дождей, отметил синоптик:

— Начнет неделю циклон, который будет формироваться над большей частью Центрального федерального округа. Первый день новой недели будет в столице преимущественно облачным и с температурой, которая на пять градусов ниже положенного.

В Москве столбики термометра опустятся до плюс 18–20 градусов. В Московской области ожидается плюс 16–21 градусов.

Во вторник, 19 июля, в течение суток ожидается малооблачная погода, местами кратковременные дожди. В ночные часы температурные показатели составят 14–16 градусов, а днем — 20–22 градуса выше нуля. Ветер будет дуть слабый, умеренный.

В середине недели, по словам синоптика, ожидается переменная облачность, и снова Москву будут заливать дожди:

— Небольшие осадки в виде дождя пройдут по всей столице и области. Температурный фон сохранит показатели предыдущего дня: 16 градусов ночью и около 23 — в дневное время.

А вот в четверг, 21 июля, к дождю может присоединиться еще и гроза, предупредил Леус:

— В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. В темное время суток температурный фон опустится до плюс 17 градусов, а днем этот показатель достигнет 21–23 градусов, ветер северо-восточный, умеренный.

Последний рабочий день недели окажется чуть теплее. Так, в пятницу, 22 июля, ожидается переменная облачность, но без осадков. Ночью столбики термометров покажут плюс 15–17 градусов, а днем — плюс 22–26.

Зато в выходные дни, подчеркнул метеоролог, вернется летняя погода: воздух в столице в субботу и воскресенье в дневное время прогреется до 27–29 градусов с отметкой плюс, а ночью — до 19–21 градуса.