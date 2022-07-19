Специалисты выловили около 400 тонн мусора из Москвы-реки с начала года

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Специалисты ГУП «Мосводосток» с начала этого года собрали порядка 400 тонн мусора в Москве-реке. Об этом во вторник, 19 июля, сообщил начальник флота предприятия Вячеслав Шуткин.

— В этом году с января мы уже собрали порядка 400 тонн плавающего мусора. А это 1,4 тысячи кубических метров мусора, — сказал он.

Шуткин добавил, что самой необычной находкой за это время стал велосипед. По его словам, он принадлежал прокату. По неизвестным причинам его выкинули в реку. Однако после обнаружения находки специалисты нашли хозяина и вернули велосипед.

Начальник флота отметил негативное влияние обильных дождей на реку. Они влияют на чистоту воды. Так, после прошедших дождей сотрудники «Мосводостока» за неделю собрали более 100 кубометров мусора, передает агентство городских новостей «Москва».

14 июля заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что свыше 1,2 миллиона обследований качества воды провели в городе с начала года. Отмечается, что контроль и анализ воды проводятся в течение всего пути — от водоисточника до потребителя.