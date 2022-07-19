Стало известно, выпускники каких вузов получают самые высокие зарплаты

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Выпускники юридических факультетов МГИМО МИД РФ и МГУ имени Ломоносова имеют самый высокий уровень заработных плат в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Superjob.

Сервис предоставил рейтинг российских вузов по уровню зарплат молодых специалистов, работающих в сфере юриспруденции и заончивших обучение в 2016—2021 годах. В список из 20 мест вошли учебные заведения Томска, Омска, Тюмени, Екатеринбурга, Самары, Хабаровска, Ростова-на-Дону, Владивостока, Самары, Саратова, Барнаула, Калининграда, Уфы, Иркутска, Кемерово и многих других городов.

В топ-5 вошли Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, «Высшая школа экономики» и Финансовый университет при Правительстве РФ. Зарплаты молодых юристов, учившихся в этих вузах, составляют от 120 до 150 тысяч рублей.

Из столичных вузов в рейтинге присутствуют Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина, Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ, Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова, Российский университет дружбы народов, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Специалисты из этих вузов зарабатывают от 75 до 110 тысяч рублей.

Чтобы помочь подросткам определиться с будущей профессией и местом учебы в Москве открылся проект «Город открытий», в рамках которого школьники могут больше узнать о разных сферах деятельности.