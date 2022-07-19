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Москвичи смогут предложить идеи по развитию ВДНХ на платформе «Город идей»

Александр Афонин
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Москвичи смогут предложить идеи по развитию ВДНХ на платформе «Город идей»
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

На платформе «Город идей» москвичи смогут предложить идеи по развитию ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 19 июля.

Отмечается, что отбор предложений будет проходить путем сбора идей, тематических обсуждений, отбора экспертами и голосования для пользователей. Он пройдет в несколько этапов. На стадии «Предлагай» идеи будут собирать по трем направлениям: информирование, спорт и новые маршруты. Этап обсуждений посвящен обмену мнениями среди пользователей.

После выбора москвичей предложения отправятся на отбор экспертов. Далее пользователи платформы проголосуют за лучший вариант. Проект продлится с 26 июля по 1 августа, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в проекте «Активный гражданин» стартовало голосование, в котором горожане выберут темы для лектория «Знание. ВДНХ». Участникам будут представлены на выбор шесть направлений: искусство, литература, музыка, наука, кино и технологии. Отмечается, что москвичи также могут предложить свой вариант.

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