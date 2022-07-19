Москвичи выберут лучшие темы для лектория «Знание. ВДНХ»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В проекте «Активный гражданин» стартовало голосование, в котором горожане выберут темы для лектория «Знание. ВДНХ». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 19 июля.

Участникам проекта будут представлены на выбор шесть направлений: искусство, литература, музыка, наука, кино и технологии. Отмечается, что москвичи также могут предложить и свой вариант. Кроме того, в рамках голосования пройдет выбор спикеров для мероприятия, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в «Активном гражданине» стартовало 44 голосования, в которых жители смогут оценить благоустроенные дворы в разных районах города. Отмечается, что в голосование вошли те территории, благоустройство которых выбрали сами москвичи.

Накануне стало известно, что в проекте «Активный гражданин» в рамках нового специального проекта «Лето активного гражданина» открылось голосование «Самые красивые фонтаны Москвы». Там представлено 24 сооружения, среди которых «Золотой колос», «Дружба народов», «Каменный цветок», «Адам и Ева под райским деревом» и другие.