Москвичи оценят благоустроенные территории в разных районах города

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

В проекте «Активный гражданин» стартовало 44 голосования, в которых жители смогут оценить благоустроенные дворы в разных районах города. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в голосование вошли те территории, благоустройство которых выбрали сами москвичи. Они смогут оценить дворы, детские и спортивные площадки, расположенные в районе их проживания, передает официальный сайт мэра Москвы.

18 июля сообщалось, что в «Активном гражданине» в рамках нового специального проекта «Лето активного гражданина» открылось голосование «Самые красивые фонтаны Москвы». Там представлено 24 сооружения, среди которых «Золотой колос», «Дружба народов», «Каменный цветок», «Адам и Ева под райским деревом» и другие.

Также стало известно, что на сайте проекта «Активный гражданин» жителям Москвы предложили проголосовать за лучшие пункты проката в городских парках и общественных местах. Первый вопрос посвящен пунктам проката велосипедов, роликов и самокатов.