Число ДТП с участием автобусов коммерческих перевозчиков в Москве снизилось

Фото: Марина Басанова, «Вечерняя Москва»

В столице сокращается количество ДТП с участием автобусов коммерческих перевозчиков. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Благодаря переходу на госконтракт безопасность поездок жителей в автобусах коммерческих перевозчиков под строгим контролем. Для этого уделяется большое внимание соблюдению требований безопасности перевозчиками. Такой подход позволяет повышать надежность ежедневных поездок: с начала года число ДТП с участием автобусов коммерческих перевозчиков снизилось на 26 процентов, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В частности, в Москве ввели в качестве новых правил — регулярное повышение навыков контраварийного вождения, штрафы за несоблюдение ПДД к водителям и компаниям-перевозчикам, мониторинг работы водителей онлайн, а также регулярную практику с профессиональным инструктором на площадке и в городе.

Помимо этого, в столице начали контролировать соблюдение режима труда и отдыха водителей, а также ежедневные медицинские и технические осмотры, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Стало известно, что около 250 водителей автобусов прошли обучение в корпоративном университете Московского транспорта с начала 2022 года. Ликсутов рассказал, что в столице уделяется особое внимание подготовке водителей.