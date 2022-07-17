Около 250 водителей автобусов отучились в университете Московского транспорта с начала года

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Около 250 водителей автобусов прошли обучение в корпоративном университете Московского транспорта с начала 2022 года. Об этом сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в воскресенье, 17 июля.

— С начала года около 250 водителей автобусов отучились в корпоративном университете Московского транспорта. Каждый из них — профессионал с большой буквы, который прошел сложную подготовку и знает, как действовать в любой внештатной ситуации, — сказал руководитель ведомства.

Он подчеркнул, что в столице уделяется особое внимание подготовке водителей. Так, сначала их обучают в корпоративном университете Московского транспорта, а потом они выходят на городские маршруты, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В мае водители Мосгортранса заняли призовые места в 14-м международном конкурсе профессионального мастерства водителей автобусов, который проходил в Санкт-Петербурге.

Второе место в конкурсе в номинации «Командный зачет. Автобус большой вместимости» заняли Андрей Рябицев и Александр Паснов, бронзу в номинации «Командный зачет. Автобус особо большой вместимости» взяли Владимир Григорьев и Элержон Ниязов.