Столичные водители автобусов заняли призовые места в конкурсе профмастерства в Санкт-Петербурге

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Водители Мосгортранса заняли призовые места в четырнадцатом международном конкурсе профессионального мастерства водителей автобусов, который проходил в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Николай Асаул в пятницу, 20 мая.

— Ежегодно наши водители принимают участие в конкурсах водительского мастерства, которые проходят в Москве и других городах России, занимая там призовые места. Они доказывают свое мастерство и умение управлять большими машинами точно и безопасно, — подчеркнул Асаул.

По его словам, второе место в конкурсе в номинации «Командный зачет. Автобус большой вместимости» заняли Андрей Рябицев и Александр Паснов, бронзу в номинации «Командный зачет. Автобус особо большой вместимости» взяли Владимир Григорьев и Элержон Ниязов.

Кроме того, Григорьев занял второе место в номинации «Личный зачет. Автобус особо большой вместимости», а Элержон и Рябицев завоевали третье место в номинации «Лучший молодой водитель» в большом и особо большом классах автобусов.

18 мая Мосгортранс и Московский физико-технологический институт (МФТИ) подписали соглашение о сотрудничестве, целью которого является повышение работы столичных электробусов.