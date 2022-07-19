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Актриса Олеся Железняк выразила соболезнования близким Русланы Писанки

Ирина Игнатенко
Общество
Актриса Олеся Железняк выразила соболезнования близким Русланы Писанки
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Принимавшая участие в съемках сериала «Сваты» актриса Олеся Железняк выразила соболезнования в связи с уходом из жизни ее партнерши по площадке украинской актрисы и телеведущей Русланы Писанки.

— Скорблю со всеми, — сказала Железняк в комментарии «360».

Соболезнования также выразил телеведущий Оскар Кучера. Он отметил, что Руслана Писанка скончалась в Германии после тяжелой болезни.

Российским телезрителям Оксана Писанка запомнилась по программе «Страна Советов», которая выходила на телеканале НТВ в 2003–2004 году. На Украине она вела прогноз погоды и реалити-шоу. Также она снималась в различных сериалах.

О смерти актрисы стало известно 19 июля. Ей было 56 лет. Известно, что последние годы актриса провела в Германии, где проходила лечение.

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