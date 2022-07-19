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Депутат МГД Козлов: Повышение энергоэффективности должно быть одним из приоритетов при капремонте дома

Анастасия Колоскова
Город
Депутат МГД Козлов: Повышение энергоэффективности должно быть одним из приоритетов при капремонте дома
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

При проведении капитального ремонта многоквартирного дома необходимо внимательно отнестись к вопросам экономии ресурсов и энергосбережения. Об этом заявил депутат Мосгордумы, координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.

— Капитальный ремонт — это не просто внешние изменения. Это возможность обновить все системы дома и существенно сэкономить на потребляемых ресурсах. Дом, в котором не текут трубы, имеются плотные швы между перекрытиями, хорошо закрываются двери и окна, регулируется температура в батареях, а в подъезде не горит круглосуточно старая лампочка, не теряет тысячи рублей в год на энерго- и теплопотерях, протечках воды. Поэтому нужно очень внимательно отнестись ко всем работам, которые запланированы в вашем доме в рамках капремонта, смотреть на них с точки зрения энергосбережения и возможной экономии, — отметил он.

По словам депутата, в столичных жилых домах в рамках программы капремонта установили почти 500 тысяч энергоэффективных осветительных приборов. Он пояснил, что современное оборудование позволяет потреблять меньше энергии, так как у приборов есть оптико-акустические датчики. Благодаря им свет включается, лишь когда на лестнице или на площадке есть человек.

Чтобы специалистами без задержек устранялись недостатки, Александр Козлов посоветовал заранее установить отношения с подрядчиком, который занимается капремонтом дома. Парламентарий напомнил, что в приемке работ обязаны принимать участие представители собственников, уполномоченные общим собранием, независимо от того, каким способом велось накопление средств на капремонт.

В качестве хорошей практики депутат привел в пример чаты, где могут общаться старшие по подъездам, жильцы дома и прораб. Они позволяют жильцам фиксировать замечания, присылая фотографии, и оперативно решать возникающие проблемы.

Парламентарий подчеркнул, что капремонт дома ведется за счет жильцов, поэтому именно они должны активно участвовать в процессе и требовать качества, чтобы новое оборудование прослужило долгие годы без потерь, протечек и аварий.

До этого сообщалось, что в рамках столичной программы капремонта многоквартирных домов было установлено около 500 тысяч энергоэффективных осветительных приборов.

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