Жилой дом по реновации на 70 квартир построят в 2023 году в районе Косино-Ухтомский

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Строительство жилого дома на 70 квартир по программе реновации в районе Косино-Ухтомский началось в Москве. Об этом сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, во вторник, 19 июля.

— Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2023 году. В настоящее время производятся работы подготовительного периода, вынос инженерных сетей, — отметил Загрутдинов.

Так, новостройка расположится на улице Черное Озеро, земельный участок номер 7. Проектом предусмотрено строительство дома, состоящего из двух восьмиэтажных корпусов. В нем разместятся 31 однокомнатная, 32 двухкомнатные и 7 трехкомнатных квартир.

При этом здание будет оснащено системой вентилируемого фасада с использованием клинкерной плитки. В ведомстве также уточнили, что в доме обустроят комнату консьержа, помещение для хранения уборочного инвентаря и зону для почтовых ящиков.

Кроме этого, под прилегающей дворовой территорией расположится подземная одноуровневая автостоянка. Также близлежащую площадь жилья благоустроят и озеленят, передает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

До этого стартовало строительство новостройки по программе реновации в районе Северное Измайлово. Так, в новостройке планируется 841 квартира. При этом в десяти из них увеличат и установят специальную сантехнику для маломобильных новоселов. Постройка будет располагаться на 11-й Парковой улице.