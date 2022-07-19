Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Жилой дом по реновации на 70 квартир построят в 2023 году в районе Косино-Ухтомский

Лала Манушакян

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Жилой дом по реновации на 70 квартир построят в 2023 году в районе Косино-Ухтомский
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Строительство жилого дома на 70 квартир по программе реновации в районе Косино-Ухтомский началось в Москве. Об этом сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, во вторник, 19 июля.

— Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2023 году. В настоящее время производятся работы подготовительного периода, вынос инженерных сетей, — отметил Загрутдинов.

Так, новостройка расположится на улице Черное Озеро, земельный участок номер 7. Проектом предусмотрено строительство дома, состоящего из двух восьмиэтажных корпусов. В нем разместятся 31 однокомнатная, 32 двухкомнатные и 7 трехкомнатных квартир.

При этом здание будет оснащено системой вентилируемого фасада с использованием клинкерной плитки. В ведомстве также уточнили, что в доме обустроят комнату консьержа, помещение для хранения уборочного инвентаря и зону для почтовых ящиков.

Кроме этого, под прилегающей дворовой территорией расположится подземная одноуровневая автостоянка. Также близлежащую площадь жилья благоустроят и озеленят, передает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

До этого стартовало строительство новостройки по программе реновации в районе Северное Измайлово. Так, в новостройке планируется 841 квартира. При этом в десяти из них увеличат и установят специальную сантехнику для маломобильных новоселов. Постройка будет располагаться на 11-й Парковой улице.

Жилье Благоустройство Рафик Загрутдинов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте