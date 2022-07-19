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Эксперт объяснил, как бытовая техника может следить за людьми

Анна Михалюк

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт объяснил, как бытовая техника может следить за людьми
Фото: Pexels

Участник российской хакерской группы RaHDIt заявил, что пылесос, холодильник и другую домашнюю технику могут использовать для слежки за людьми: в них могут быть установлены и камеры, и микрофоны.

Александр Дворянский, директор по специальным проектам Angara security, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, какие средства способны обезопасить людей от утечки информации и по каким признакам можно определить, прослушивают вас или просматривают.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

— Проблема, правда, существует. На текущий момент «умный дом» — это большой компьютер, который сохраняет персональные данные, и защищать его нужно и как домашний компьютер, и как мобильный телефон. Нужно соблюдать цифровую гигиену, и первое — каждое устройство «умного дома» должно быть с паролем и учетными данными. Использовать дефолтные пароли нельзя. Второе — это роутер. Это входная дверь в ваш «умный дом». Он должен иметь отдельный пароль, — посоветовал эксперт.

Он добавил, что каждое устройство должно быть в отдельном сегменте. Колонки, телевизоры и камеры должны быть обновлены до новейшего ПО.

Хакеры объяснили, что слежка стала доступнее благодаря тому, что телевизоры и колонки становятся «умными», имеют доступ в интернет и способны хранить данные.

Бытовая техника Кибербезопасность слежка
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