Хакер заявил, что пылесос и холодильник могут использовать для прослушивания

Фото: Pexels

Домашнюю бытовую технику: пылесос, холодильник или телевизор — могут использовать для наблюдения и прослушивания. Об этом сообщил участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.

— Пылесос, холодильник, телевизоры. Сейчас большинство моделей телевизоров напрямую связаны с интернетом. В них стоят и камеры, и микрофоны. Сам по себе телевизор является небольшим компьютером, компьютерным устройством. Соответственно, при определенных манипуляциях возможно даже получение доступа к микрофону, камеры телевизора и удаленно там просматривать, прослушивать то, что происходит в помещении, — рассказал он корреспонденту РИА Новости.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / РИА Новости

18 июля сообщалось, что хакеры RaHDit выявили российских граждан, которые сотрудничают с военной разведкой Украины, и передали список компетентным органам. Хакер порекомендовал тем, кто сотрудничает с украинской разведкой, сдаться.