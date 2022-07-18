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Хакеры выявили россиян, сотрудничающих с украинской разведкой

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Хакеры выявили россиян, сотрудничающих с украинской разведкой
Фото: depositphotos

Хакеры RaHDit выявили российских граждан, которые сотрудничают с военной разведкой Украины, и передали список компетентным органам. Об этом сообщил один из участников группы на условиях анонимности.

— Мы передали выявленные контакты наших граждан с сотрудниками из того списка военных разведчиков украинских. Мы передали туда, куда нужно. Там пускай люди разбираются, специально обученные, которые профессионалы своего дела. Список получился достаточно обширный, — рассказал он.

Хакер порекомендовал тем, кто сотрудничает с украинской разведкой, сдаться, сообщает РИА Новости.

Видео: Telegram / РИА Новости

12 июля хакер RaHDit сообщил о разработке планов для МО Украины иностранными советниками. Также, по словам источника, в подготовке украинских сил участвовали не только американцы, но и почти все страны НАТО.

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