Хакеры выявили россиян, сотрудничающих с украинской разведкой
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Хакеры RaHDit выявили российских граждан, которые сотрудничают с военной разведкой Украины, и передали список компетентным органам. Об этом сообщил один из участников группы на условиях анонимности.
— Мы передали выявленные контакты наших граждан с сотрудниками из того списка военных разведчиков украинских. Мы передали туда, куда нужно. Там пускай люди разбираются, специально обученные, которые профессионалы своего дела. Список получился достаточно обширный, — рассказал он.
Хакер порекомендовал тем, кто сотрудничает с украинской разведкой, сдаться, сообщает РИА Новости.
12 июля хакер RaHDit сообщил о разработке планов для МО Украины иностранными советниками. Также, по словам источника, в подготовке украинских сил участвовали не только американцы, но и почти все страны НАТО.