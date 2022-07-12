Хакер RaHDit сообщил о разработке планов для МО Украины иностранными советниками

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Оперативные планы Минобороны Украины были разработаны иностранными советниками. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.

— Иностранные советники разрабатывали и оперативно-тактические планы, и систему обучения, и систему боевой подготовки — это однозначный факт, который вскрыла группа «Берегини», — рассказал он.

Кроме того, по словам источника, в подготовке украинских сил участвовали не только американцы, но и почти все страны НАТО. Им в свою очередь выписывались грамоты и благодарности, передает РИА Новости.

Накануне российская хакерская группа RaHDIt и украинская «Берегини» получили доступ к секретным документам о действиях украинской армии и об обстановке на фронте. Отмечается, что эти данные они продолжают получать при помощи украинских хакеров в режиме реального времени.

Также стало известно, что украинская армия потеряла 50–70 тысяч убитыми. В начале июня советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович озвучил, что с начала российской специальной операции погибло около 10 тысяч украинских солдат.