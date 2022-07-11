Хакеры добыли секретные документы украинской армии

Фото: shutterstock

Российская хакерская группа RaHDIt и украинская «Берегини» добыли секретные оперативные документы о действиях украинской армии и об обстановке на фронте. Об этом сообщил в понедельник, 11 июля, участник группы RaHDIt на условиях анонимности.

— Да, у нас есть доступ к оперативным документам ВСУ, есть данные об оперативной обстановке. Мы работаем с нашими друзьями, женской хакерской группой «Берегини». Мы очень большие массивы данных получаем, но, к сожалению, прямо сейчас мы вам не можем раскрыть все карты, потому что тогда будет понятно, именно что мы знаем, что видим, — рассказал собеседник корреспонденту РИА Новости.

Он отметил, что такие данные российские хакеры продолжают получать при помощи «Берегинь» в режиме реального времени.

11 июля хакер сообщил, что украинская армия потеряла 50–70 тысяч убитыми. В начале июня советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал, что с начала российской специальной операции погибли около 10 тысяч украинских солдат.