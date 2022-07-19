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Церемония закрытия международного шахматного форума Moscow Open пройдет 20 июля

Лейла Алиева
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Церемония закрытия международного шахматного форума Moscow Open пройдет 20 июля
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, улица Лужники, 24с24 Карта всех событий

Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой 20 июля состоится церемония закрытия международного шахматного форума Moscow Open. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента спорта.

— 20 июля в 18:00 во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоится торжественная церемония закрытия грандиозного турнира — международного шахматного форума Moscow Open 2022, который проходит при поддержке Департамента спорта Москвы, — отмечается в сообщении.

Кроме того, в этот день состоятся матчи за первое и третье места «Турнира звезд», где примут участие четыре гроссмейстера: Анатолий Карпов, Сергей Карякин, Александр Грищук и Александр Морозевич. Также на форуме пройдет театрализованное представление, сеанс одновременной игры с шахматистом Эрнесто Инаркиевым и автограф-сессии.

До этого москвичам рассказали, где поиграть в шахматы. Так, шахматно-шашечный клуб открыт в 6-м Лучевом просеке парка «Сокольники». Здесь можно научиться игре, сыграть с друзьями в специальной зоне, а также сюда можно привести детей для обучения.

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