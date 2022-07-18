Москвичам рассказали, где поиграть в шахматы в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, парк Сокольники Карта всех событий

В преддверии Международного дня шахмат, который отмечают 20 июля, москвичам рассказали о местах, где можно научиться этой игре и попрактиковаться с друзьями. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Сообщают, что Шахматно-шашечный клуб открыт в 6-м Лучевом просеке парка «Сокольники». Здесь можно научиться игре, сыграть с друзьями в специальной зоне, а также сюда можно привести детей для обучения.

В свою очередь Измайловский парк предлагает детям и взрослым научиться игре под руководством мастера спорта по шахматам.

В Таганском парке работает шахматный клуб «Блиц». Здесь проводят теоретическую подготовку, тренировки, практикуют решение задач и упражнений, организуют турниры и соревнования.

Студия с таким же названием находится в культурном центре «Меридиан». Здесь по средам, субботам и воскресеньям проходят занятия для детей и подростков от пяти до 16 лет.

Библиотеки № 202 и 212 также приглашают на занятия в свои шахматные школы. Занятия доступны для детей и подростков от восьми до 14 лет с разным уровнем подготовки. Обучиться игре дополнительно можно в библиотеках № 106, 199, 171, 189, в Доме культуры «Гармония», культурном центре «Лидер» и культурном центре имени И. М. Астахова.

Помимо этого, обучаться шахматам можно в Парке Горького в клубе «Белая ладья».

В Бабушкинском парке, парке «У Джамгаровского пруда», сквере по Олонецкому проезду и в ландшафтном парке «Митино» любители шахмат собираются в павильонах буккроссинга. Наборы для игр нужно брать с собой.

Также в Гончаровском парке за сценой возле детской площадки есть крытая беседка с зоной для настольных игр. На игровые столы нанесена разметка в виде шахматного поля. Фигуры нужно приносить, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно юные шахматисты сыграли против искусственного интеллекта.