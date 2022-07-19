Эксперт рассказал, по каким причинам могут погибать пчелы

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Клещ варроа, обитающий практически во всех регионах России, представляет опасность для пчеловодческих хозяйств, поскольку является носителем опасного заболевания. Об этом рассказал фермер одного из самых перспективных пчеловодческих хозяйств Московской области Владимир Голичков.

В настоящее время такие клещи часто встречаются на территории ЦФО. Есть ряд препаратов, которые дают возможность бороться с этим насекомым.

Кроме того, пчелы подвержены и другим заболеваниям.

— Есть также большое количество заболеваний, которые передаются через растения. Растениеводы сажают культуры, которые подвергаются обработке. Пчёлы, посещающие такие плантации, подвергаются заболеваниям и отравлениям, – уточнил пчеловод в комментарии «Радио 1».

Он отметил, что необходимо уделять внимание взаимодействию аграриев и пчеловодов.

Пчелы, осы, шмели и многие другие жалящие насекомые хорошо известны каждому. Врач — иммунолог-аллерголог Даниил Щепеляев рассказал, что даже один укус может быть опасен для человека.